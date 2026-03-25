気象庁によると、25日午後8時33分ごろ、福岡県大牟田市などで震度3の地震があった。震源地は福岡県筑後地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4・0と推定される。この地震による津波の心配はない。各地の震度は次の通り。【福岡県】震度3＝大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、みやま市、広川町震度2＝筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、大刀洗町、大木町、福岡市早良区、太宰府市