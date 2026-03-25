＜丸山木材ホールディングス 110th Anniversary meet tree × KISS ON THE GREEN Cup 最終日（2日間競技）◇25日◇明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場（岐阜）◇6,147ヤード・パー72＞ 34位から出た佐藤美優が「68」とスコアを伸ばし、トータル1アンダーの8位タイでフィニッシュした。4位タイだった開幕戦に続いてのトップ10入り。ネクヒロという舞台を存分に活用して、今年こそプロテスト合格という結果を手にするつもりだ。