N高の卒業式でポーズをとるサーフィン女子の池田美来＝25日、大阪市サーフィン女子のホープ、18歳の池田美来が25日、大阪市で広域通信制高校N高の卒業式に出席し「より一層頑張っていきたいと思った。プロサーファー池田美来、という名前をどんどん世界に広めたい」と門出の日に笑顔で決意を語った。静岡県出身。14歳で出た2022年世界ジュニア選手権の女子16歳以下の部で3位に入った実績がある。今月まで行われた世界プロツア