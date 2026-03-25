北海道電力は3月19日、ダイイチおよびHARE晴れと協働で取り組むオフサイトPPA用太陽光発電所の運転開始を発表した。発電された電力は北海道電力を通じてダイイチが所有・運営する施設へ供給され、これによりダイイチは年間約320トンのCO2排出量削減を見込むという。オフサイトPPAのスキーム図○取り組みの概要北海道電力は2025年9月25日にダイイチ・HARE晴れと太陽光発電によるオフサイトPPAの契約を締結しており、今回、開発を進