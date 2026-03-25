エディアの子会社である一二三書房は、同社が提供するコミックレーベル“コミックノヴァ”にて連載発売中の『異世界還りのおっさんは終末世界で無双する』の紙書籍と電子書籍の累計部数が20万部を突破したことを発表した。異世界で魔王を討伐し、日本へ帰還した三十八歳の元会社員・柳木薊。帰還後、異世界で得たユニーククラス「サムライ」の剣技と魔力がそのまま使えると気づいた彼を待っていたのは、ゾンビが蔓延する終末世界だ