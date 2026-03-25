日本製鉄は3月24日、同社および事業セグメント会社における2027年度の採用計画を発表した。日本製鉄 ロゴ○採用計画の概要2027年度の採用総計は815人程度で、2026年度見込みの933人から約118人減となる。内訳は、日本製鉄が430人（スタッフ系230人、操業整備系200人）、日鉄エンジニアリングが70人程度、日鉄ケミカル＆マテリアルが150人程度、日鉄ソリューションズが165人となっている。日本製鉄は、人材の確保・活躍推進を経営の