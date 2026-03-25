日本製鉄は3月24日、同社のインド事業拠点であるArcelorMittal Nippon Steel India（AM/NS India）が3月23日、インド南部アンドラプラデシュ州アナカパリ地区ラジャヤペタで、鉄源一貫製鉄所建設プロジェクトの起工式を開催したと発表した。新たなグリーンフィールド投資として同州に製鉄所を建設し、インド鉄鋼業の持続的成長と国際競争力の強化に寄与するとしている。起工式に出席した関係者ら起工式には、アンドラプラデシュ州