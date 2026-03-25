地域福祉を担うボランティアの民生委員。高齢者の自宅訪問や子どもの安全確認などを行います。 厚生労働省によりますと、全国およそ20万人のうち、60代以上が8割を超えていて高齢化が課題です。鹿児島県日置市では、地域の子どもたちの力を借りた取り組みも広がっています。 「いますか～？吉田です」 吉田伊都子さん、79歳。日置市伊集院地域の民生委員です。この日は、一人暮らしの家を訪ね、困りごとを聞いていました