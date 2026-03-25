メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年03月25日午後8時31分ごろ、兵庫県南東部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 三重県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは京都府、兵庫県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．２と推定されます。 三重県 【震度1】 津市 伊賀市 紀宝町 提供：ウェザ