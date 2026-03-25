元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2026年3月22日、自身のインスタグラムを更新。Tシャツ×デニムコーデを披露した。「宮古島に来ました」小嶋さんは、「宮古島に来ました」といい、シーサーの置かれた門の横でポーズを取ったショットを含む12枚の写真と動画を投稿した。「食べすぎてた気がする またまとめますね」とつづった。この日のコーデについては、「空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム」「ぺたんこの靴と合わせても