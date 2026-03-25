スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。3月22日（日）の放送では、「あの世での食事」に不安を抱く食いしん坊なリスナーからのメッセージに、江原が食への深いこだわりを交えて答えました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞最近、この番組を知り、聴いています。江原さんが食べ物の話をさ