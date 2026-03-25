21:30 米経常収支（2025年 第4四半期） 予想-2085.0億ドル前回-2264.0億ドル 米輸入物価指数（2月） 予想0.5%前回0.2%（前月比) 予想0.4%前回-0.1%（前年比) 米輸出物価指数（2月） 予想0.5%前回0.6%（前月比) 予想2.6%前回2.6%（前年比) 22:45 コッハー・オーストリア中銀総裁、ECBウォッチャー会議「成長、労働、金融市場」出席 23:30 米週間石油在庫