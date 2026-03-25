俳優・小手伸也が25日、都内で行われた映画『私がビーバーになる時』のハチャメチャ！大ヒット記念イベントに、芳根京子、宮田俊哉、3時のヒロインとともに出席。芳根に食事の誘いを続けるも、1ヵ月ほど断られ続けているエピソードを明かした。【写真】本当は仲良し!!小手伸也のぬいぐるみをツンツンする芳根京子本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた作品。極秘テクノ