宝塚歌劇団出身の女優が慶大経済学部（通信教育課程）を卒業したことを報告し、多くの反響が寄せられている。２５日までに自身のインスタグラムで「慶應義塾大学経済学部（通信教育課程）を８年半かけて、卒業しました」と伝えたのは、元雪組娘役スターの彩月つくし。「宝塚の舞台に憧れ、１５歳で宝塚音楽学校へ。高校には進学せず、１７歳から社会人として舞台に立ち始めました。宝塚にいる間は芸事に集中し、卒業したら改