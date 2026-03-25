日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）の司会でもおなじみの落語家・春風亭昇太（６６）が２５日、復学していた東海大人文学部を卒業し、神奈川・平塚市の同大学湘南キャンパスで行われた卒業式に出席。特別賞と“副賞”として特注の座布団１０枚が贈られた。壇上で謝辞を述べ「卒業生、父兄のみなさんに座布団１０枚！」と高らかに宣言した。あいにくの雨模様だったが、紋付きはかま姿で参加した昇太は笑顔を満開にした。元