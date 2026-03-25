女優・蒔田彩珠（まきた・あじゅ）の激変ビジュアルにフォロワーは仰天した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し「もっと美容院終わりのおしゃれな写真撮りたかった」と投稿。ヘアチェンジした最新姿を見せた。黒と金が混じったカラーリングで、ふわふわのミディアムヘア。カメラ目線でサムズアップを決めた。蒔田は２９日に最終回を迎えるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）に出演中。劇中の姿から一変