名古屋大学で卒業式。4122人が門出の日を迎えました。 【写真を見る】名古屋大学で卒業式 コロナ禍の入学で｢色んな人に助けてもらいながら乗り越えた｣ 4122人が巣立ち今後の抱負は？ （名古屋大学 杉山直総長午前9時半ごろ）「卒業おめでとう。名古屋大学で学び、卒業していく君たちは、AIに置き換えられることはないと確信しています」 コロナ禍に入学も｢色んな人に助けてもらいながら乗り越えた｣ ことし名古屋大学で