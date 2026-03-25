加門七海の同名小説を映画化、橋本愛が主演を務める『祝山』（いわいやま）の公開日が６月12日(金)に決定。特報映像と場面写真、追加キャストが解禁された。禁足地に触れた人々の不条理な運命を描く本作。ホラー作家の主人公を演じる橋本愛に続き、追加キャストとして石川恋、久保田紗友、草川拓弥、松浦祐也、利重剛の出演が明らかになった。特報映像は、鹿角南（橋本愛）が一通の手紙を受け取るところから始まり、やがて舞台は深