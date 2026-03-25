「ピーター」こと歌手で俳優の池畑慎之介（７３）が２５日、東京・丸の内コットンクラブで「ＯＺＩＢＡライブＸＩ」を行った。毎回、大好きな歌を全力で披露する同ライブで、今年は初めて。満員のファンを前に、１曲目の「愛の幕切れ」を皮切りに懐かしの「時には母のない子のように」や「ひとり寝の子守唄」、大好きな「越路吹雪メドレー」、さらにはシャンソンの名曲「清河（チョンハー）への道」など全１６曲をアクションを