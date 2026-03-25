■これまでのあらすじ義弟が妻のタンス貯金を盗んでいた。妻は警察に通報すべきと考えるが、夫や義家族は「家族なんだし」とうやむやにしようとする。そこで妻は夫に「あなたは誰の夫なの？」と問いかけ、「いつまでも誰かの息子でいたいなら離婚しましょう」と言い放つのだった。義母は「仲良くしたかっただけ」と言いますが、人の家に勝手に入って好き放題することは、私は「遠慮がないだけ」だと思います。本当に仲良くしたいの