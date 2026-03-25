日本相撲協会は25日、春場所限りで引退した力士を発表した。既に公表されている元幕内の大翔鵬（31＝追手風部屋）、英乃海（36＝木瀬部屋）、千代丸（34＝九重部屋）、元十両の紫雷（34＝木瀬部屋）、千代栄（35＝九重部屋）の他に、幕下以下6人の引退が新たに発表された。モンゴル出身の琴挙龍（22＝佐渡ケ嶽部屋、本名＝ガントルガ・ビルグーン）は、埼玉栄高を1年で中退して2022年初場所で初土俵。埼玉栄高では現幕内・藤ノ