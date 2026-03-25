実業家・桑田龍征氏（39）が25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）がゲスト出演し「サナエトークン事件」について言及する場面があった。「サナエトークン事件に関わっているの?」と質問されると、三崎氏は「堀江さんとかいろんな人が言うように、チェアマンである僕たちも、マフィアもこの件は本当に知らない。関わっていないのが事実なんです」と答える。「オープニングト