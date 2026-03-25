立憲民主党は、2026年度活動方針案を巡り、党の存続や中道改革連合への合流を判断する時期を明示しない方針を固めた。原案では、来年春の統一地方選後の6月をめどに結論を出すと明記していたが、執行部主導での時期の設定に異論が出て削除する方向となった。複数の関係者が25日、明らかにした。活動方針案は29日の党大会で決定する。東日本大震災の被災地で、統一地方選後も秋にかけて選挙が相次ぐことも考慮した。合流の是非