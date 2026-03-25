客に売春させるために短期滞在で来日したタイ人女性をあっせんした疑いで逮捕された中国人グループの6人が不起訴になりました。中国籍の6人は、タイ人の女性を千葉県内のホテルに派遣して売春させるなどした疑いで2026年1月、逮捕されました。警視庁は6人の認否について明らかにしていませんでした。東京地検は6人について25日付けで不起訴処分としました。