春のセンバツ高校野球で県勢として15年ぶりに勝利した日本文理は25日、埼玉の強豪・花咲徳栄に挑みました。初戦を勝ち抜いた日本文理。ベスト8をかけ戦うのは埼玉県の花咲徳栄です。日本文理の先発はエース染谷。ツーアウト・1塁2塁とピンチを背負いますがこの回無失点に抑えます。しかしその後の3回表……ノーアウト満塁の場面。日本文理は守備にミスが出て先制点を許します。雨が降り続ける中、ミスが重なり3