秋田と山形の高校女子バレーボール部の16チームが参加する「アランマーレカップSAKATA2025」が開催されます。この大会は地域の活性化と高校世代の選手の育成を目的に、秋田や山形などでコンタクトセンターやBPO事業などを展開しているプレステージインターナショナルが主催しています。 山形県酒田市のINPEX酒田アリーナを会場に27日と28日の2日間行われ、選手や関係者などあ