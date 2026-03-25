門出の春です。 長崎市のハピネスアリーナで、長崎大学の卒業式が行われました。 物価高や国際的な紛争など、目まぐるしく変わりゆく社会情勢の中、2000人あまりの学生が新たな一歩を踏み出しました。 あいにくの雨となった25日。 卒業生たちは、それを吹き飛ばす晴れやかな表情をみせていました。 長崎市のハピネスアリーナで初めて開催された、長崎大学の卒業式。 学部と大学院の研究科の代表に、卒