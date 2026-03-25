【その他の画像・動画等を元記事で観る】 聖飢魔IIがあらたな活動絵巻教典『大黒ミサ THE END OF SEASON ONE “FINAL” @SSA』を4月22日にBlu-rayとDVDで発布（発売）する。 ■聖飢魔IIの歴史に残る大黒ミサツアーファイナルの模様を完全収録 本作は、地球デビュー40周年記念の大黒ミサツアーのファイナルとなった埼玉・さいたまスーパーアリーナの模様を完全収録。 聖飢魔IIは、魔暦27（