日本語が聞き取れる人が日本旅行をした際の感覚について尋ねる投稿があり、ネットユーザーから反響が寄せられた。自由時報やETtodayなど、複数の台湾メディアが24日に報じている。自由時報の記事は「日本は多くの台湾人にとって海外旅行の定番の行き先であり、日本人は礼儀正しい民族というイメージもあるが、実際はどうなのだろうか」と問い掛けた上で、SNS・Threads（スレッズ）のある投稿を紹介した。それによると、投稿者が「