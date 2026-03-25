「ももいろクローバーZ」の高城れに（32）が24日放送のテレビ東京「開運!なんでも鑑定団 春の3時間45分SP」に出演。自身が出品したお宝グッズの鑑定額に驚いた。高城が鑑定を依頼したのは、亡き曽祖父が残したスイスの超高級ブランド「パテック・フィリップ」の腕時計で、現在は金庫に保管しているという。高城は、曽祖父が「知り合いに200万円のお金を貸したんです。“借金のカタとしてこれを預かっていてくれ”というので