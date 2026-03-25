志尊淳さん（31）が主演する4月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の新キャストが25日、発表されました。ドラマは日本人の両親を亡くし、韓国の財閥の家の養子となった志尊さん演じるキム・ミンソク（青木照）と仁村紗和さん（31）演じる河瀬桃子が出会い、日韓を舞台に繰り広げるラブストーリーです。今回発表になったのは、キム・ミンソクが養子となった財閥一家のキャスト。義理の父には、ドラ