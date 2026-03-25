3月23日、女優の長澤まさみが、自身のInstagramを更新し、「第49回 日本アカデミー賞授賞式」のオフショットを投稿した。長澤は背中が大胆にカットされたドレス姿を披露し、注目を集めている。アカデミー賞授賞式は13日におこなわれたが、長澤は《沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね》と、当日の様子を振り返った。「長澤さんは、2025年の主演映画『ドール