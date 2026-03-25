女優の浜辺美波が3月24日、Xを更新。「未来から来た娘」の新ビジュアルを公開した。2024年からJR東日本の企業広告に出演している浜辺。主人公である「就活中の大学生」と、彼女の「未来から来た娘」の2役を演じており、3月23日に公開されたCMはその第8弾となる。浜辺は《今回からなんと!未来から来た娘、ヘアメイク＆スタイリングチェンジしてます全体的にアシンメトリー今回もわくわくする未来がみえるCMとなっておりま