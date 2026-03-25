北海道電力は3月23日、日本郵船と、苫小牧における船上CO2回収システム「OCCS(Onboard Carbon Capture and Storage system)」に関する実証事業の開始に向けた基本合意書を締結したと発表した。両社は本合意に基づき、船舶の脱炭素化に資する実証事業について共同で検討を進める。ぴりかもしり丸○取り組みの概要国際海運分野では、脱炭素社会の実現に向け、航行中の船舶から排出される温室効果ガスの削減が重要な課題となっている