Image: Michael V /Shutterstock.com セミコン業界をリードする企業、Arm。そのArmが初めてとなる自社チップ「Arm AGI CPU」を発表しました。Arm AGI CPUは、エージェンティックAI向けにより高い性能を発揮する、大規模AIインフラのためにデザインされたチップ。Meta、OpenAI、SK Telecom、SAP、Cloudflareなどが、ローンチパートナーとして挙げられており、一部企業ではすでにArm AGI CPUの