生後27日でまだよちよち歩きの子猫。ヨロヨロな『やんのかステップ』が愛しいとSNSで話題です。投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「ほんとにヨロヨロやんのか？ステップで笑っちゃいました」「よちよちしててかわいい」「ずっと見ていられる」「かわいいのてんこ盛り」などといった声が寄せられています。 【動画：生後27日の子猫→まだヨチヨチ歩きの中『やんのかステップ』を披露して…『悶絶必至の光景』】 ︎