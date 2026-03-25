今回は筆者の友人A子のエピソードをご紹介します。ある日、仕事中のA子のもとに小学校から電話が入りました。そこで告げられた、思いもよらない息子の行動に、心臓が止まる思いをしたA子。しかし、その行動の裏には、ある理由が隠されていました。 息子の担任からの電話