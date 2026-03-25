1.大きな猫だと思っている 猫は人間を「大きな猫」のような存在として認識している可能性があります。というのも、飼い主さんに対してもほかの猫に見せるあいさつや親愛行動を行うなど、猫同士と同じような接し方をすることがあるためです。 例えば、尻尾をピンと立てて近づいてきたり、体をこすりつけたりする行動は、本来は猫同士のコミュニケーションとして見られる行動です。また、顔を近づけて鼻先をくっつけ