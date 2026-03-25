パパさんがお風呂から出てくると、甘えモード全開になる猫さん。ママさんのお風呂上がりの様子も撮影してみると、まさかの展開に…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で5.8万回再生を突破し、「面白いw流石アクア」「ツンデレなとこあるからなあ～」「不貞腐れるママさんも可愛さ全開！笑」といったコメントが寄せられています。 【動画：パパがお風呂から出てくると『手に負えないほど甘えん坊になる猫』→ママ