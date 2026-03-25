エンゼルス戦に先発、トラウトを打席に迎えた大谷の変化米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。エンゼルス時代の盟友、マイク・トラウト外野手との対戦で見せた表情と行動に、地元局の放送席も「友情が終わるかも」と沸いた。注目を集めたのは、3回2死無走者で迎えたこの日2度目の対戦だ。1ストライクからの2球目、大谷の低めのスプリットをトラ