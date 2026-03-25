女優として活躍の場を広げている、ちばひなの(19）が、デジタル限定写真集「Brand New Diary」（ワニブックス）を2026年3月27日にリリースする。 【写真】オトナのような表情と美スタイルが素敵です トレードマークのロングヘアをばっさり切り、新たな魅力で魅せる同作のテーマは「ひとり暮らしの大学1年生の1日」。Tシャツ姿でまったりとカップ麺を食べたり、ゲームに夢中になったり、そのま