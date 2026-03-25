Apple Intelligenceのデバイス内LLMであるFoundation Modelsを使う翻訳アプリケーション「Pre-Babel Lens(プレバベル)」が公開されました。Apple Intelligenceを有効にしたMacであれば無料で利用することが可能です。ttrace/pre-babel-lenshttps://github.com/ttrace/pre-babel-lensApple IntelligenceのFoundation Modelsを使うローカル翻訳アプリ #DeepL - Qiitahttps://qiita.com/ttrace/items/38f363fa04e924dd97cbリリースペ