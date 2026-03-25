記事ポイントブラジルの伝統スイーツを改良した「ひやとろケーキ」は月約2,000個売れる看板商品寿司店を改装したガレージ風カフェが愛知県西尾市に3店舗目としてオープン冷凍保存やテイクアウトにも対応した手のひらサイズのケーキ 長野県上田市発のカフェ「LuaRuaCoffee」(ルアフアコーヒー)が、愛知県西尾市に3店舗目となる新店舗をオープンしています。ブラジルの伝統スイーツを日本向けに改良した看板メニュー「ひやとろ