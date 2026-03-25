◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権 ）追い切り＝３月２５日、美浦トレセン７歳初戦を迎えるローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が最終追い切りを行った。単走でＷコースを５ハロン６８秒９―１１秒７と、馬なりで軽快に駆け抜けた。１週前追い切りは３頭併せで６ハロン７７秒７―１１秒７の猛時計を出しており、田中博調教師