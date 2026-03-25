記事ポイント日豪友好協力基本条約50周年を記念し、東京でガラディナーを開催オーストラリアの園芸輸出額が35億豪ドルと過去最高を記録「日豪園芸交流プログラム」の正式立ち上げを発表 Horticulture Innovation Australiaが、日豪園芸産業の連携強化を目的としたガラディナーを東京で開催しています。日豪友好協力基本条約締結50周年という節目に、両国の園芸関係者が一堂に会し、次の50年に向けたパートナーシップの深化が