２４日、イタリア・ローマのガソリンスタンドで給油する車。（ローマ＝新華社記者／王楷焱）【新華社ローマ3月25日】米国・イスラエルとイランの戦争の影響を受け、ユーロ圏の景気回復が鈍化している。欧州中央銀行（ECB）はこのほど示した見通しで、中東の戦争がユーロ圏の経済成長の足かせとなり、インフレ圧力が強まる可能性があるとした。ECBは、ユーロ圏の2026年の物価上昇率を2.6％、経済成長率を0.9％と予測してい