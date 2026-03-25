テレビアニメ『転生ゴブリンだけど質問ある？』（10月放送）のティザーPVが公開された。元サラリーマンで短命な種族のゴブリンに転生した本作の主人公・アキラ（CV: 戸谷菊之介）や本作のヒロインのカレン（CV：日笠陽子）、クロエ（CV: 橘杏咲）をはじめとしたメインキャラクター達、個性豊かなゴブリン達が登場している。【動画】公開された『転生ゴブリンだけど質問ある？』PV公開同作は、部下からの信頼が厚いサラリーマン