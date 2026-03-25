松本洋平文部科学大臣は25日、衆議院議員会館の自室で不倫関係にあった女性と不適切な行為に及んだとする一部報道を否定する文書を野党側に提示しました。この問題は、松本大臣が就任前に不倫関係にあった女性を議員会館の自室に招き、不適切な行為に及んだと週刊文春が報じたものです。松本氏は国会で「議員会館で意見交換、普通に話をしただけ」などと答弁していましたが、野党側は「説明責任を果たしていない」などとして、改め