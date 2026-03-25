女子プロレスのスターダムの上谷沙弥（29）が24日放送のテレビ東京「開運!なんでも鑑定団 春の3時間45分SP」に出演。自身出品のお宝グッズが高額鑑定額となり、驚きの声が上がった。上谷が持参したのは、今年1月4日に引退した新日本プロレス・棚橋弘至社長が、引退試合で着用したコスチューム。上谷は、スターダムが新日本プロレスの子会社のため、日頃から棚橋に世話になっているとし、今回の出演が決まると「貸してくださ