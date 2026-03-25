国民民主党のロゴマーク＝2025年11月11日、国会国民民主党がまとめた2026年度活動方針の原案が判明した。来春の統一地方選を巡り、現在約340人の地方議員を700人に倍増させることを「党全体の必達目標」と掲げた。党の綱領や政策に関し、若手国会議員や地方議員による検討チームを設置し、年内をめどに点検して見直す方針を示した。党内で最終調整し、4月5日の党大会で決定する。関係者が25日明らかにした。原案は衆院選で自民